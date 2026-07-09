Maddalusa, il consigliere Gramaglia: “Ordinanza per garantire acqua a tutti”

«L’acqua non è un privilegio. È un diritto fondamentale. E quando un intero quartiere viene lasciato senz’acqua per due mesi, la politica ha il dovere di agire, non di voltarsi dall’altra parte.» Lo dice in una nota stampa il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Simone Gramaglia.

“La nota inviata dai legali del Comitato di Quartiere Maddalusa rappresenta un passaggio importante in una vicenda che non può più essere affrontata con rinvii e giustificazioni. Come Consigliere comunale, rinnovo la mia piena fiducia nella Procura della Repubblica di Agrigento, che saprà valutare ogni aspetto della vicenda nell’ambito delle proprie competenze e assumere le determinazioni che riterrà opportune. Ma mentre la magistratura svolge il proprio lavoro, la politica e l’amministrazione comunale hanno il dovere di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità.Dalla lettera dei legali emerge un richiamo preciso alle norme che disciplinano i poteri del Sindaco quale autorità sanitaria locale. Si tratta di valutazioni giuridiche che saranno esaminate nelle sedi competenti, ma sul piano amministrativo esiste un dato incontestabile: centinaia di cittadini continuano a vivere senza un servizio essenziale. Per questo rivolgo un appello pubblico al Sindaco Michele Sodano affinché adotti immediatamente un’ordinanza contingibile e urgente che garantisca il rifornimento idrico a tutti i residenti di Contrada Maddalusa. Non soltanto alle persone con disabilità o ai soggetti fragili. A tutti.”