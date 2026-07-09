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Bruciate auto di due pensionati a Licata, caccia al piromane 

Due incendi, verificatisi nel giro di ventiquattro ore l’uno dall’altro, hanno danneggiato altrettante auto di proprietà di due pensionati

Pubblicato 28 minuti fa
Da Redazione

Notte di fuoco a Licata. Due incendi, verificatisi nel giro di ventiquattro ore l’uno dall’altro, hanno danneggiato altrettante auto di proprietà di due pensionati. Il primo rogo ha interessato una Ford Galaxy, appartenente a un sessantenne, nelle vicinanze di corso Serrovira.

In seguito, invece, un piromane incappucciato con un bidone di benzina ha dato fuoco ad una Volkswagen Passat, di proprietà di un licatese settantenne, parcheggiata in via Girolamo Frescobaldi. Non è escluso che in entrambi gli eventi dolosi possa esserci la stessa mano. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento e i carabinieri. Al via le indagini per fare chiarezza sull’accaduto. 

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