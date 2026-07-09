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Finto carabiniere truffa artigiano nel giorno del suo compleanno, portati via 5 mila euro 

Truffa del finto carabiniere a San Giovanni Gemini. Artigiano consegna gioielli per 5 mila euro a malvivente

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione

Si è spacciato per un carabiniere e ha contattato un artigiano di San Giovanni Gemini dicendo che il suo codice fiscale era stato rinvenuto all’interno di un’auto usata da due rapinatori. Ennesima truffa in provincia di Agrigento. Questa volta a cadere nelle maglie dei balordi è stato un sessantenne.

L’uomo è stato raggirato nel giorno del suo compleanno arrivando a consegnare tutti i gioielli in suo possesso. Il bottino, secondo una prima stima, ammonta a circa 5 mila euro. Il sedicente carabiniere ha riferito di dover confrontare i monili d’oro dell’artigiano in seguito ad una rapina messa a segno da due stranieri. Il sessantenne ha fatto esattamente quello che il truffatore gli aveva richiesto e, poco dopo, ha consegnato i preziosi in suo possesso. Poi la fuga. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’autore del raggiro. 

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