Traffico di droga tra Favara e Canicattì, chieste 10 condanne 

La conferma di tutte le condanne già disposte in primo grado. È quanto richiesto dalla Procura generale di Palermo nei confronti di dieci imputati coinvolti in un’inchiesta su un traffico di sostanze stupefacenti, principalmente eroina, tra Favara e Canicattì.

Il sostituto procuratore generale, in particolare, ha chiesto: 8 anni di reclusione per Emanuele Di Dio, 48 anni, di Gela; 6 anni e 8 mesi di reclusione per Lorenzo Di Dio, 34 anni, di Agrigento; 6 anni e 8 mesi di reclusione per Salvatore Stagno, 53 anni, di Favara; 4 anni e 4 mesi di reclusione per Francesco Castronovo, 55 anni, di Favara; 2 anni e 10 mesi di reclusione per Giuseppina Noto, 42 anni, di Favara; 2 anni e 8 mesi di reclusione per Domenico Noto, 61 anni, di Favara; 5 anni e 4 mesi di reclusione per Mohamed Musa, 45 anni, del Ghana; 6 anni e 8 mesi di reclusione per Daniela Di Franco, 41 anni, di Canicattì; 5 anni e 4 mesi di reclusione per Sonia Garraffo, 35 anni, di Canicattì; 5 anni e 4 mesi di reclusione per Nicoleta Mihaela Dana Chita, 32 anni, originaria della Romania. Quest’ultima, badante di professione, sta scontando una condanna a 23 anni di reclusione per l’omicidio di Michelangelo Marchese, il pensionato ucciso a Palma di Montechiaro nell’estate 2020.

Le indagini hanno portato alla luce una fiorente attività di spaccio tra Favara e Canicattì. Sono circa 80 le cessioni di ovuli di eroina documentate tra il novembre ed il dicembre 2017. Questa mattina hanno discusso quasi tutti gli avvocati della difesa (tra loro Angelo Asaro, Giuseppe Calabrò, Carmelo Adamo). Si torna in aula il prossimo 1 dicembre per le arringhe degli avvocati Salvatore Cusumano e Giuseppe Barba.