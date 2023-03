Uccide la cognata a coltellate, chiesta perizia psichiatrica

Conclusa l’udienza di convalida del fermo di Mariano Barresi, pensionato 65 enne che sabato all’alba ha ucciso la cognata Rosalba dell’Albani 52 anni a Giarratana, nel Ragusano. Nel corso dell’interrogatorio, reso alla presenza del suo legale, Sergio Crisanti e del Pm Ferdinando Vadala’, l’uomo avrebbe confermato al giudice di avere ucciso la cognata. Il pm ha chiesto la custodia in carcere; il difensore dell’uomo si e’ opposto, ritenendo necessaria una perizia psichica volta a valutare sia le condizioni di salute dell’uomo, sia l’adeguatezza del carcere come luogo di custodia adatto alle condizioni. Al momento Barresi e’ controllato a vista, all’interno della struttura carceraria. Il pm si e’ dichiarato contrario, riservandosi in seguito di mutare parere. Il gip si e’ riservato.

La vittima stava dormendo accanto alla madre alla quale stava prestando assistenza notturna. Nella stessa casa abitano, nei piani superiori anche due sorelle della vittima, una delle quali sposata con Barresi. Rispetto al presunto movente dell’omicidio, nulla e’ stato aggiunto, tranne il fatto che Barresi avrebbe detto di sentirsi perseguitato da circa un mese da qualcuno che non sarebbe vicino al contesto familiare – e avrebbe chiesto al giudice se faranno dei controlli in merito – che da un anno soffrirebbe di depressione, fatti che uniti alla preoccupazione economica di non riuscire a fare fronte al futuro con la sua pensione, avrebbero minato la sua psiche. Nessun motivo di astio con la cognata che avrebbe detto di considerare come una sorella, ne’ con altri familiari.