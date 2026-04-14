Giudiziaria

“Uccise il figlio con un colpo di pistola”, rinviato a giudizio

E' quanto disposto al termine dell'udienza preliminare dal gup. L'uomo fu ucciso con un colpo di pistola calibro 7, 65 alla nuca

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Sara’ processato in Corte d’assise Sebastiano Pirri, accusato di omicidio del figlio Angelo Pirri, 41 anni, trovato cadavere il 6 giugno 2025. Il corpo fu ritrovato in una cunetta al margine dell’autostrada A/20, tra questa e una stradina vicina, a Pace del Mela, nel Messinese. E’ quanto disposto al termine dell’udienza preliminare dal gup. L’uomo fu ucciso con un colpo di pistola calibro 7, 65 alla nuca.

Secondo la procura di Barcellona Pozzo di Gotto, diretta dal procuratore Giuseppe Verzera, che ha coordinato le indagini delle sostitute Veronica De Toni e Dora Esposito, l’uomo sarebbe stato ucciso il 3 giugno 2025 ma il corpo fu trovato tre giorni dopo, il 6 giugno. I carabinieri hanno ricostruito quanto accaduto attraverso i filmati di videosorveglianza e altri elementi che hanno portato al padre di Pirri. L’uomo pero’ ha sempre respinto le accuse. Il processo nei suoi confronti comincera’ il 17 giugno prossimo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.13/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.13/2026
Pagina 1 di 20
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Picchia l’anziano che doveva accudire, arrestata badante ad Agrigento
Apertura

Il procuratore De Luca: “L’indagine mafia e appalti una delle cause della strage di via D’Amelio”
Apertura

Traffico di droga sull’asse Palermo-Canicattì: 37enne rinviato a giudizio, 50enne all’abbreviato 
Agrigento

Via Atenea, due risse tra giovani e titolare di un locale picchiato 
Apertura

“Tentata estorsione al (mancato) killer che si pente”, chiusa l’inchiesta: due indagati
banner italpress istituzionale banner italpress tv