“Uccise il figlio con un colpo di pistola”, rinviato a giudizio

Sara’ processato in Corte d’assise Sebastiano Pirri, accusato di omicidio del figlio Angelo Pirri, 41 anni, trovato cadavere il 6 giugno 2025. Il corpo fu ritrovato in una cunetta al margine dell’autostrada A/20, tra questa e una stradina vicina, a Pace del Mela, nel Messinese. E’ quanto disposto al termine dell’udienza preliminare dal gup. L’uomo fu ucciso con un colpo di pistola calibro 7, 65 alla nuca.

Secondo la procura di Barcellona Pozzo di Gotto, diretta dal procuratore Giuseppe Verzera, che ha coordinato le indagini delle sostitute Veronica De Toni e Dora Esposito, l’uomo sarebbe stato ucciso il 3 giugno 2025 ma il corpo fu trovato tre giorni dopo, il 6 giugno. I carabinieri hanno ricostruito quanto accaduto attraverso i filmati di videosorveglianza e altri elementi che hanno portato al padre di Pirri. L’uomo pero’ ha sempre respinto le accuse. Il processo nei suoi confronti comincera’ il 17 giugno prossimo.