“Violenta la figlia minorenne della compagna”, arrestato 55enne

Un uomo e’ stato arrestato a Lentini per violenza sessuale ai danni della figlia minorenne della compagna. La polizia di Stato ha eseguito la misura cautelare, disposta dal gip su richiesta della procura di Siracusa. Le indagini, svolte dagli investigatori del commissariato, sono partite dall’allontanamento della ragazzina che non aveva piu’ fatto rientro a casa.

I poliziotti la rintracciarono facilmente, ma decisero di approfondire la vicenda. Le attivita’ di indagine, compiute anche con intercettazioni, hanno consentito di accertare che il reale motivo dell’allontanamento della ragazzina era dovuto al fatto che il compagno della madre, in passato, aveva piu’ volte abusato di lei. Il cinquantacinquenne e’ stato condotto in in carcere con le accuse di violenza sessuale ed atti sessuali con minorenne aggravati.