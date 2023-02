Completati i lavori di manutenzione stradale della “Grotte – Firrio Cantarella”

Sono stati effettuati dei lavori di manutenzione straordinaria urgenti e indifferibili nella strada provinciale n.16 la “Grotte – Firrio Cantarella”.

I lavori hanno riguardato dei tratti di strada particolarmente ammalorati con danni causati anche da cedimenti strutturali.



“Ringrazio il Commissario della Provincia Sanzo e l’Ing. Di Carlo per gli interventi effettuati a seguito delle nostre sollecitazioni.Le nostre strade richiedono azioni radicali e definitive; infatti, oltre le azioni straordinarie poste in essere abbiamo chiesto la predisposizione di progetti esecutivi per il rifacimento della rete stradale provinciale.Con l’occasione ricordo il completamento dei lavori che hanno interessato diversi tratte della Grotte – Aragona Caldare che si aggiungono a quelli relativi alla Racalmare,” dichiara il sindaco Alfonso Provvidenza.