Grotte, la nuova vita della scuola media “Vittorio Emanuele Orlando”

E’ stata inaugurata quest’oggi a Grotte la scuola media plesso “Vittorio Emanuele Orlando”. La scuola è stata oggetto di lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico per un importo complessivo di 838.900,00 euro, dei quali 698.361,74 a valere su fondi PNRR e 140.538,26 finanziati con le risorse del “Conto Termico 2.0”.

“Si tratta di un intervento di particolare rilievo per tutta la comunità, sempre attenta alle esigenze dei nostri studenti ed al miglioramento delle condizioni di vivibilità degli ambienti scolastici. Oggi si raggiunge uno degli obiettivi più importanti, frutto di un lavoro e di impegno costanti nel tempo”, ha dichiarato il sindaco Alfonso Provvidenza a margine della cerimonia che si svolta alla presenza delle istituzioni civili e militari, i genitori degli alunni, tutto il personale scolastico. “Un doveroso ringraziamento all’ufficio tecnico comunale, all’ufficio di staff del sindaco, ai progettisti, al direttore dei lavori ed all’impresa incaricata dei lavori; tutti hanno svolto il proprio lavoro con amore e dedizione”, ha continuato il sindaco che per ultimo ha rivolto un sincero “grazie particolare a tutta la nostra scuola, al Dirigente scolastico, ai docenti, al personale ed a tutti gli studenti che con pazienza per un anno hanno svolto le attività scolastiche in un altro plesso con disciplina e cortese pazienza.”