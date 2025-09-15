Apertura

Magazziniere ucciso a colpi di pistola, il cognato interrogato in questura

C'è un sospettato per l'omicidio di Stefano Gaglio, il magazziniere di 39 anni ucciso questa mattina davanti alla farmacia Sacro Cuore

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione



C’è un sospettato per l’omicidio di Stefano Gaglio, il magazziniere di 39 anni di Palermo ucciso questa mattina davanti alla farmacia Sacro Cuore in cui lavorava da molti anni. Si tratterebbe del cognato della vittima.

L’uomo è stato ripreso dalle telecamere della stessa farmacia mentre uccideva Gaglio. L’omicidio è avvenuto questa mattina alle 9.10 circa, poco dopo l’arrivo di Gaglio in farmacia. L’uomo stava parcheggiando il suo scooter quando è stato raggiunto da almeno tre o quattro colpi di pistola.

