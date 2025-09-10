comitini

Comitini si prepara per l’inaugurazione della Scuola Elementare e Media di via Apollo XI

L'istituto è stato oggetto di lavori di efficientamento energetico e sismico, è stato dotato di tutte le certificazioni necessarie, tutti gli ambienti sono più funzionali e rinnovati.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Tutto pronto a Comitini per l’inaugurazione della Scuola Elementare e Media di via Apollo XI. Lunedì 15 settembre, alle ore 08:00, primo suono della campanella che sancirà il primo giorno di scuola e la nuova vita dell’edificio scolastico.

Una scuola non è solo un edificio: è il cuore della crescita dei nostri ragazzi”, dichiara il sindaco Nigrelli. Oggi, dopo mesi di lavoro, possiamo finalmente consegnare a studenti, famiglie e insegnanti una scuola sicura, moderna e accogliente”.

Anche questo era nel mio programma elettorale. E oggi, con orgoglio ed emozione, posso dirlo chiaramente promessa mantenuta”, ha concluso il sindaco Luigi Nigrelli.

