Messina
Messina, fuga di gas all’ospedale Papardo: tre auto in fiamme
Sono in corso verifiche e accertamenti per stabilire la natura del rogo
Momenti di paura, nel primo pomeriggio, davanti all’ospedale Papardo di Messina dove tre auto sono state coinvolte da un incendio. Fortunatamente non si registrano feriti, ma è stata segnalata una fuoriuscita di gas, su cui ancora stanno intervenendo i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme. Sono in corso verifiche e accertamenti per stabilire la natura del rogo. (La Gazzetta del Sud)
Redazione
0 commenti