Guasto all’acquedotto Tre Sorgenti, sospesa fornitura in sette comuni della provincia 

Si segnala che, nel corso delle attività di routine effettuate dai nostri operatori, nella serata di ieri è stato riscontrato un guasto sull’acquedotto Tre Sorgenti, individuato nel tratto ricadente in Contrada Salto D’Angio’, nel comune di Aragona che ne compromettono il corretto funzionamento. Per quanto sopra, nella giornata di oggi 15/11/2024, la scrivente provvederà ad eseguire i necessari interventi di riparazione.

Pertanto, a partire dalla serata di ieri, è stato necessario sospendere la fornitura idrica ai comuni di Grotte, Racalmuto, Castrofilippo, Naro, Canicattì, Campobello di Licata, Ravanusa, ed alle utenze Voltano. Tale situazione provocherà degli slittamenti e/o delle limitazioni alla distribuzione idrica prevista nei comuni interessati e, di conseguenza, potranno verificarsi dei disservizi idrici per gli utenti. La fornitura ai comuni sarà ripristinata non appena ultimati i lavori in argomento, ma la distribuzione, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici.