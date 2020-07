Coronavirus, due nuovi casi in Sicilia

Sono due i nuovi casi di positivita’ al Coronavirus in Sicilia rilevati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dai dati forniti oggi dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute. Il numero delle persone attualmente positive sull’Isola e’ di 157. Il numero totale delle persone che hanno contratto il virus in Sicilia e’ di 3.144, mentre il numero di ricoverati con sintomi e’ attualmente di persone, due dei quali in terapia intensiva e 145 in isolamento domiciliare. Il numero dei deceduti siciliani arriva a 283.