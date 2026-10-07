A Lampedusa apre il nuovo Commissariato di Polizia, il sindaco FSP: “Resta il problema degli alloggi per gli agenti”

Il prossimo 12 ottobre a Lampedusa aprirà i battenti il nuovo Commissariato di Polizia di Stato. Si apprende da una nota a firma di Walter Mazzetti segretario del Sindacato FSP(federazione sindacale di Polizia). Gli uffici del Commissariato di Ps di Lampedusa sono pronti da tempo con tutti gli apparati funzionanti ma, problemi sia burocratici, organizzativi e logistici hanno fatto sempre slittare la sua data di apertura. Uno dei problemi che sta ancora adesso attanagliando i vertici della Polizia riguardano le unità abitative in affitto per oltre cinquanta poliziotte e poliziotti che sull’isola, non sarebbero disponibili.

“L’istituzione di tale presidio permanente rappresenta una scelta di fondamentale importanza strategica per il controllo del territorio, la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e la gestione dei complessi fenomeni connessi alla posizione geografica dell’isola. Ciononostante, la struttura destinata a sede del Commissariato e i relativi spazi logistici non risultano ad oggi in grado di garantire un numero adeguato di posti letto o alloggi individuali di servizio per la totalità degli operatori assegnati”, si legge nella nota del Sindacato FSP che chiede ai vertici del Ministero degli interni e quelli della stessa Polizia di Stato di tenere in considerazione proprio le difficoltà che coloro i quali dovranno lavorare sulla più grande delle Pelagie stanno trovando, nel riuscire a trovare una abitazione in affitto a prezzi compatibili con uno stipendio da Poliziotto.