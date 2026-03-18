Ad Agrigento nasce il comitato di Futuro Nazionale: “riportiamo la politica tra la gente”

Il nuovo progetto politico Futuro Nazionale annuncia ufficialmente la nascita del Comitato Costituente della sua rappresentanza ad Agrigento, con l’obiettivo di radicare il movimento sul territorio e riportare al centro del dibattito politico i bisogni reali e la difesa dei diritti dei cittadini. “Vogliamo accendere i riflettori sui problemi della città, come sulla mancanza di sicurezza stradale dovuta alle centinaia di buche che costellano le strade, che rappresentano un serio rischio per l’incolumità di chi circola in moto e bici.

Affrontare il mal funzionamento della sanità che si aggrava giorno per giorno e non permette ai cittadini di curarsi efficacemente. Focalizzare l’attenzione sulla sicurezza pubblica per combattere il degrado sociale e le forme di microcriminalità diffusa, in cui il problema dell’apertura di tanti centri di accoglienza in quartieri dove i residenti iniziano ad avere paura di uscire dalle proprie abitazioni, soprattutto nelle ore serali e senza tralasciare il problema della svalutazione degli immobili e delle attività commerciali causati proprio dai tanti centri aperti”, dichiara il referente del comitato futuro nazionale Manuel Gianco Samaritano. “Proprio sul tema immigrazione Futuro Nazionale chiederà di avere più controlli sul territorio, come ad esempio una pattuglia fissa in piazzale Rosselli, diventato un bivacco di decine e decine di immigrati, i quali visto che non fanno nulla durante la giornata, non si comprende come facciano ad avere biciclette e monopattini elettrici. Uno degli obiettivi di Futuro Nazionale sarà quello di riportare la politica tra la gente, continua il referente Samaritano, di occuparsi di quelle periferie dimenticate all’indomani dalle elezioni, ascoltando chi ogni giorno vive e lavora in questa città, soprattutto invitiamo i giovani ad avvicinarsi per costruire insieme quello che un certo tipo di vecchia politica ci ha tolto.

Il futuro non si aspetta, ma va costruito insieme con senso di responsabilità e nell’interesse della Nazione”, ha concluso.