Ancora un nido di tartaruga caretta caretta a Lampedusa: è il terzo

A Lampedusa, questa mattina, durante il consueto monitoraggio delle spiagge da parte del personale della Riserva Naturale gestita da Legambiente Sicilia, è stato individuato il terzo nido di tartaruga marina Caretta caretta sulla spiaggia dei conigli.

“Una bellissima notizia che arriva proprio in concomitanza con l’avvio dei campi di volontariato di Legambiente, i cui partecipanti sono già impegnati al nostro fianco nelle attività di tutela della spiaggia dei Conigli e delle tartarughe marine”; si legge in una nota dei volontari. “Ogni giorno supportano le attività di controllo della fruizione, informazione ai visitatori e contribuiscono alla protezione di un patrimonio naturale straordinario. Non si poteva immaginare un inizio migliore: un nuovo nido che testimonia ancora una volta l’importanza del lavoro di monitoraggio, sensibilizzazione e conservazione che portiamo avanti insieme”.

Nei giorni scorsi un’altro nido di caretta caretta è stato trovato sulla spiaggia di Menfi ad occuparsi della tutela saranno i volontari del wwf.