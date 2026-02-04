Tenta di accoltellare i carabinieri durante un controllo, arrestato

Fermato dai carabinieri di Palermo in corso dei Mille, per un accertamento, un liberiano di 31, regolarmente residente in città, ha estratto un coltello da cucina con una lama di 20 centimetri puntandolo contro gli uomini dell’Arma. Per circa venti minuti i militari hanno tentato di farlo desistere, fino a quanto il trentunenne ha tentato di affondare il colpo. Ne è nata una colluttazione e uno dei carabinieri, con la mano protetta da un guanto, ha sottratto all’aggressore il coltello, spezzando la lama. L’uomo è stato arrestato per violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Si attende l’udienza davanti al gip per la convalida del fermo