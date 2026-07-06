Catania

Etna, interrotte attività di volo serali e notturne all’aeroporto di Catania

In seguito alle attività vulcaniche di ieri, a causa della rotazione dei venti è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente alla nuvola aerea Sud-Ovest

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

Sono state interrotte tutte le attività di volo serali e notturne per i voli in arrivo a Catania. Consentite le partenze degli aeromobili presenti in aeroporto. Lo ha comunicato la società di gestione dell’aeroporto di Catania. In seguito alle attività vulcaniche di ieri, a causa della rotazione dei venti è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente alla nuvola aerea Sud-Ovest (settore C1) fino alle ore 5 di oggi. 

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