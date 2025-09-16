Gli sbarchi a Lampedusa non si fermano, 650 migranti nell’hotspot

Notte di sbarchi a Lampedusa dove sono arrivati complessivamente 149 migranti, dopo il soccorso di 4 imbarcazioni. Gli ultimi 73, fra cui 7 minori, bengalesi, egiziani, eritrei e pakistani sono giunti nel molo Favarolo poco prima dell’alba.

Tutti sono stati portati all’hotspot dove, al momento e dopo gli 11 sbarchi di ieri, ci sono 650 ospiti. Per la mattinata è stato pianificato il trasferimento di 301 migranti con il traghetto Sansovino diretto a Porto Empedocle.