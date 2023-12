Il sindaco di Lampedusa: “Preoccupa il costo dei trasporti”

“Gli abitanti delle isole sono già penalizzati per una molteplicità di fattori. L’aumento del 20% delle tariffe dei trasporti colpirebbe direttamente le tasche dei cittadini, provocando un rialzo generalizzato dei prezzi”. Lo dice il sindaco di Lampedusa e Linosa Filippo Mannino. Ribadisco, così come ho già fatto nei giorni scorsi alla Regione insieme agli altri colleghi sindaci delle isole minori la cui situazione è ben più grave di quella delle Pelagie, che se non arriveranno risposte positive dall’alto, siamo pronti – ha evidenziato Mannino – ad andare a protestare direttamente a Roma”.

In merito all’avvicendamento dei traghetti Galaxy e Sansovino, Mannino spiega: “Come amministrazione, siamo intervenuti innanzitutto per far sì che non ci sia alcun giorno scoperto e tutti sono garantiti dalla linea ministeriale o da quella regionale. Con questa tabella di marcia si torna all’assetto precedente, ma i collegamenti marittimi delle Pelagie restano pur sempre coperti con due traghetti”.