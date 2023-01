Lampedusa, 202 migranti lasciano l’hotspot

Ottantanove migranti, ospiti dell’hotspot di Lampedusa, sono stati trasferiti con il pattugliatore della Guardia di finanza che sta viaggiando verso Porto Empedocle. Nella struttura di primissima accoglienza, al momento, restano 426 persone. La Prefettura di Agrigento, cercando di svuotare i padiglioni prima che, migliorate le condizioni del mare, ripartano le traversate, ha disposto per tarda mattinata un altro trasferimento: in 113 verranno imbarcati sul traghetto Veronese che giungerà in serata sempre a Porto Empedocle.