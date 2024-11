Lampedusa, 208 migranti sbarcati nella notte

Altri quattro sbarchi di migranti durante la notte a Lampedusa: in tutto sono arrivati in 208. All’hotspot, dopo gli ultimi trasferimenti con il traghetto di linea, ci sono 526 ospiti. In mattinata, con la motonave Sansovino, altre 201 persone lasceranno la struttura di accoglienza. Una motovedetta della guardia di finanza ha avvistato e soccorso una lancia di 10 metri con a bordo 141 bengalesi, egiziani, eritrei, libici, marocchini, pakistani, siriani e sudanesi.

Fra loro pure dieci donne e due minori. Hanno riferito di essere partiti da Zawia, in Libia, pagando da 5 a 7mila dollari ed essere intenzionati ad andare in Francia, Germania e Olanda. Le motovedette dell’assetto Frontex e delle fiamme gialle, inoltre, hanno bloccato tre barchini con a bordo 24, 26 e 17 migranti pakistani, siriani, sudanesi, etiopi e afghani. I primi due gruppi, secondo quanto riferito, erano a bordo di gommoni salpati da Ras Agedir, in Libia. Gli ultimi su un natante in vetroresina partito da Tripoli. Da ieri, sull’isola, in 24 ore, sono arrivate, con 12 mezzi, 571 persone.