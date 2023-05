Lampedusa, a fuoco imbarcazione da diporto: indagini

Non sono ancora state accertate le cause di un rogo che ha interessato un’imbarcazione da diporto nell’area portuale di Lampedusa.

A circoscrivere le fiamme i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno tentato di salvare il salvabile.

“Un evento straordinario ha colpito un nostro concittadino, un inconveniente che incide sulla sua economia famigliare, un uomo che come tanti a Lampedusa stava sistemando la sua imbarcazione per guadagnare durante la stagione estiva e poi affrontare l’inverno Lampedusano. Uno di noi, un padre di famiglia che per tutto l’inverno ha lavorato sulla sua Barca, la “Nardina”, per sistemarla prima della stagione. Ognuno di noi passando dal porto poteva vedere i lavori che giorno per giorno avanzavano e chiunque si rendeva conto delle spese che si affrontano quando si fanno questi lavori. Questa notte è andato tutto a fuoco. Non è compito mio fare commenti o accertare i fatti, ma mi sento di dover aiutare con un contributo quest’uomo, uno di noi, uno della nostra comunità, questo evento potrebbe accadere a chiunque e forse a tanti è accaduto. Pubblico qui sotto il numero della carta, chi vuole contribuire può andare dal tabaccaio, alle poste o dal proprio conto, 1 euro, 10 euro, 100 euro in base alla propria possibilità e coscienza. Ringrazio tutti coloro che vorranno farlo.POSTEPAY 4023 6010 2545 4190 .” Questo il messaggio di Rosario Costanzo cittadino lampedusano che lancia una raccolta fondi per il compaesano.