Lampedusa, cancellato il murales di Ingrassia dedicato ai migranti

Un altro murale dell’artista marsalese Fabio Ingrassia è stato cancellato, a poche settimane dalla sua realizzazione. E’ accaduto nella piazza di Lampedusa, dove l’artista aveva realizzato un’opera intitolata “Future” raffigurante un ragazzo africano con in mano la bandiera dell’Europa, una maglia a maniche corte e i jeans strappati e lo sguardo rivolto allo specchio in cui appariva la sua immagine in giacca e cravatta. “Credo sia stato qualche cittadino o qualche passante arrabbiato sulla questione”, ha commentato l’artista all’Italpress. Poche settimane prima, a Marsala, nel trapanese, era stata cancellato a Marsala, il suo murale dedicato a Marisa Leo.