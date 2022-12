I carabinieri della stazione di Lampedusa hanno arrestato un venticinquenne disoccupato – S.F. – per il reato di evasione. Il giovane, nonostante fosse gravato dalla misura dei domiciliari, è stato sorpreso per le strade dell’isola. I militari, dopo le formalità di rito, lo hanno riaccompagnato in casa e ricollocato ai domiciliari.