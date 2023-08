Lampedusa, due voli charter per trasferire 360 migranti

Nonostante le avverse condizioni del mare impediscano in questi giorni le corse dei traghetti di linea verso Porto Empedocle che consentirebbero di trasferire i migranti sbarcati a Lampedusa, è stato disposto il trasferimento di 360 migranti con due voli charter che si svolgeranno lunedì e martedì, grazie ad un progetto del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione in collaborazione con OIM, finanziato dalla Commissione Europea, che già nelle scorse settimane ha consentito il trasferimento dei migranti in diverse Regioni italiane.