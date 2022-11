Lampedusa, gli sbarchi non si fermano: 121 migranti arrivati nella notte

Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa dove sono approdati, durante la notte, in 121 a bordo di tre diverse imbarcazioni. Numeri di assoluta emergenza all’hotspot: nella struttura di primissima accoglienza ci sono adesso 1.599 ospiti a fronte di una capienza massima di 350. Per oggi, la prefettura ha disposto il trasferimento di 360 persone a Porto Empedocle: 110 con il traghetto della mattina e 250 con quello della sera. Ieri sull’isola ci sono stati 12 approdi per un totale di 385 persone.

I soccorsi degli ultimi sbarchi sono stati coordinati da Guardia di finanza e Capitaneria di porto. Fra gli sbarcati anche 15 tunisini, trovati da militari delle Fiamme Gialle sul molo commerciale dove sono arrivati con una barca in vetroresina di 5 metri. Tra i migranti soccorsi, a partire dall’alba, c’erano pure 28 donne e dieci minorenni. Sono originari di Senegal, Mali, Camerun, Costa d’Avorio, Burkina Faso, Gambia e Guinea. Ai soccorritori hanno dichiarato di essere salpati da Sfax e da Sidi Mansour, in Tunisia.