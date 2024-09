Lampedusa, minaccia medici e danneggia porta del pronto soccorso: denunciato un giovane

Disordini questa mattina al pronto soccorso del poliambulatorio di Lampedusa. Secondo le testimonianze di alcuni pazienti presenti all’interno della struttura sanitaria, un giovane del luogo è andato in escandescenze solo perchè voleva essere visitato d’urgenza. Prima ha minacciato le due dottoresse in servizio e poi, preso da rabbia ha infranto il vetro della porta di entrata del pronto soccorso. Lanciato l’allarme sul posto si è recata una pattuglia dei Carabinieri per riportare la calma; il giovane è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Agrigento per danneggiamento.