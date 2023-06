Lampedusa, otto sbarchi in poche ore: al via trasferimenti

Otto sbarchi di migranti a Lampedusa dove, nelle scorse ore, sono approdati in 323. Torna a riempirsi il centro di accoglienza, svuotato nei giorni scorsi, dove ci sono adesso 437 ospiti superando cosi’ la capienza massima che sfiora i 400. Le ultime due imbarcazioni hanno portato sull’isola 75 persone. Sulla prima c’erano 41 migranti (fra cui 6 donne e 5 minori) originari di Costa d’Avorio, Guinea e Senegal. Tra questi, in 2 erano con congiuntivite e 1 con escoriazioni alle palpebre. Sul secondo mezzo erano in 34 fra cui un minore: siriani, somali, sudanesi. A comporre il gruppo anche una persona sordomuta, un ferito ad una gamba e uno con una lesione da taglio al mignolo della mano destra. I feriti sono stati portati al poliambulatorio. In precedenza ad arrivare erano stati 248 migranti con 6 diverse imbarcazioni. La prefettura sta predisponendo altri trasferimenti per alleggerire la struttura