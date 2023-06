Lampedusa, quarta deposizione di caretta caretta sulla spiaggia dei conigli

Quarta deposizione di Caretta caretta sull’isola di Lampedusa. Salgono a 4 i nidi in incubazione sulla spiaggia dei Conigli. Come di consueto il personale della Riserva è intervenuto per mettere in sicurezza il nido, recintare e segnalare l’area.

Da questo momento sarà il calore del sole a provvedere allo sviluppo degli embrioni e a determinare il sesso nei neonati: ad alte temperature di incubazione si svilupperanno femmine, mentre a temperature più basse, maschi.