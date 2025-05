Sbarca a Lampedusa e poco dopo partorisce un maschietto, festa al Poliambulatorio

Fiocco azzurro al Poliambulatorio di Lampedusa, dove una donna somala di 30 anni, sbarcata nella notte al molo Favaloro, ha dato alla luce un maschietto. Il piccolo, a cui è stato dato il nome di Alì, nato pretermine alla 33esima settimana di gestazione, è in buone condizioni ed è stato subito curato in una culletta termica in dotazione alla struttura di contrada Grecale.

A far partorire la donna è stata l’equipe guidata dal direttore del dipartimento Salute della famiglia dell’Asp di Palermo, Giuseppe Canzone, e composta dai rianimatori Massimo Donzelli e Bruna Piazza, dai ginecologi Valentina Dialisi e Maria Chiara Federico, dall’ostetrica Rossella Lupo e dalla pediatra Giuseppa Bevinetto, coadiuvata dalla pediatra di libera scelta dell’isola, Mariangela Militello. Dopo essere stati stabilizzati la mamma, alla sua seconda gravidanza, e il figlio sono stati trasferiti in elisoccorso all’ospedale Ingrassia di Palermo.