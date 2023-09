Lampedusa, rientrano nonostante espulsione: 46 arresti

Sono 46 in totale i migranti arrestati in pochi giorni dalla Squadra mobile di Agrigento, per aver tentato di rientrare in Italia, nonostante le espulsioni e i decreti di respingimento. “Il presidio delle Forze di Polizia e’ costante, per garantire la sicurezza pubblica e monitorare gli ingressi in Italia”, afferma il Viminale.