Lampedusa

Lampedusa, trovato cadavere in stato di decomposizione e privo di testa: al via le indagini

Sul corpo, presumibilmente di un migrante, verrà eseguita l’ispezione cadaverica

Pubblicato 20 ore fa
Da Redazione

È stato rinvenuto nella tarda mattinata di oggi il corpo senza vita, presumibilmente di un migrante, sulla spiaggetta di Cala Francese, davanti all’ex villa di Berlusconi.

Dopo il ritrovamento, da parte di alcuni cittadini, sono stati allertati i carabinieri della locale Tenenza di Lampedusa, che si sono recati sul posto insieme ai vigili del fuoco. Successivamente, con l’arrivo della polizia scientifica della Questura di Agrigento, il corpo – ancora galleggiante e incastrato tra la posidonia – è stato recuperato dagli uomini dei vigili del fuoco dell’isola.

Dopo il recupero, il corpo, in avanzato stato di decomposizione e privo di testa, è stato trasferito presso la camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana, dove sarà eseguita l’ispezione cadaverica.

