Lampedusa, un milione di euro per i pescatori danneggiati dai barchini-relitti

L’Assemblea Regionale Siciliana ha stanziato 1 milione di euro in favore del comparto ittico siciliano, ed in particolare per i pescatori che hanno avuto danni alle reti e alla strumentazione di bordo a causa dei relitti “ripescati” in mare, specie quelli riconducibili ai traffici migratori.

“Più volte avevamo chiesto alla Regione Siciliana ed ai Ministeri di intervenire per questa problematica, e finalmente le nostre richieste sono state accolte.Ringraziamo il Presidente Renato Schifani, l’Assessore alla Pesca e tutti i deputati siciliani che hanno sostenuto questa norma in favore della nostra marineria”, dichiara il sindaco di Lampedusa e Linosa Filippo Mannino.