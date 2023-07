Lampedusa, verso l’attivazione del depuratore delle acque reflue

“Manca davvero poco all’attivazione di un’opera che l’isola aspettava da troppo, tanto tempo.Ancora qualche settimana e finalmente il depuratore delle acque reflue entrerà in funzione! Un intervento strategico per il futuro della nostra Comunità – non più rimandabile – sotto il profilo tecnico e ambientale, e che rappresenta una tappa fondamentale per uno sviluppo turistico sostenibile.

È stato uno dei primi obiettivi che ci siamo prefissati all’atto del nostro insediamento, e adesso vedremo il risultato di questo lavoro”. A darne nota è il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino.