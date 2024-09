Migranti, 214 persone sbarcano a Lampedusa

Ancora sbarchi di migranti a Lampedusa. Quattro natanti hanno portato sull’isola, in tutto, 214 persone. Ieri, invece, sono approdati in 323 a bordo di cinque mezzi. All’hotspot, dopo il doppio trasferimento di ieri, che ha alleggerito la struttura di 464 migranti, ci cono 750 ospiti. Secondo quanto riferito ai soccorritori sarebbero salpati dai porti libici di Zawiya, Sabratah e Gargarish, in Libia.