Lampedusa

Migranti, dalla Regione 1,5milioni a Comuni con centri accoglienza

Tra i comuni Lampedusa e Linosa

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un finanziamento complessivo di 1,5 milioni di euro per i Comuni siciliani che ospitano nei loro territori centri di accoglienza per migranti. Lo ha disposto con un decreto il presidente della Regione Renato Schifani, che e’ anche assessore delle Autonomie locali ad interim, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 11 della legge 1 del 2026. A Caltanissetta, Lampedusa e Linosa (in provincia di Agrigento), Favignana (nel Trapanese) e Melilli (in provincia di Siracusa) sara’ erogata la somma di 375.000 quale quota dei trasferimenti regionali per il 2026 da destinare a attivita’ di comunicazione e promozione turistica, per mitigare gli effetti negativi sulle presenze di visitatori dovuti al fenomeno migratorio. Con un secondo decreto Schifani ha approvato la ripartizione di 1,5 milioni di euro per i 34 Comuni siciliani sedi degli uffici dei giudici di pace. Le somme saranno assegnate, per una quota pari a 1.05 milioni in parti uguali e per i restanti 450.000 euro in base alla popolazione residente.

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