Migranti, il segretario di Stato inglese Cleverly a Lampedusa

Il segretario di Stato inglese presso il dipartimento Affari interni, James Cleverly, è arrivato in elicottero a Lampedusa, accompagnato dal prefetto di Agrigento Filippo Romano. Il maltempo e il fatto che alcuni aerei, come quello partito da Catania, sia stato fatto rientrare a Palermo, hanno fatto optare per l’utilizzo dell’elicottero partito dalla città dei Templi. Cleverly ha visitato il molo Favarolo e, insieme al prefetto, è salito a bordo di una motovedetta della Guardia di finanza, una di quelle che si occupa dei soccorsi dei migranti. Adesso si stanno spostando verso l’hotspot di contrada Imbriacola