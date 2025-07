Migranti, l’Alto commissario delle Nazioni Unite a Lampedusa: corona fiori per vittime

L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, a Lampedusa per la sua ultima missione in Italia, a conclusione del suo mandato, dopo essere stato all’hotspot, ha incontrato anche gli equipaggi della Guardia costiera impegnati quotidianamente nelle attivita’ di ricerca e soccorso in mare. Nelle acque antistanti la “Porta d’Europa” si e’ svolta una cerimonia commemorativa, alla presenza delle autorita’ civili, militari e religiose intervenute, con la deposizione in mare di una corona di fiori in memoria di tutte le vittime del mare, a bordo delle motovedette CP 324 e CP 327 della Guardia Costiera.

“Per non dimenticare coloro i cui viaggi di speranza terminano in naufragi”, ha scritto sui canali social.

Presenti anche il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino, il Capo Dipartimento per le Liberta’ civili e l’Immigrazione Rosanna Rabuano, il prefetto e il questore di Agrigento, e i vertici delle forze di polizia provinciali. Durante l’incontro con la Guardia costiera, Grandi ha espresso “profonda ammirazione per il coraggio e la determinazione con cui gli uomini e le donne della Guardia Costiera operano a tutela della vita umana”. Presente anche il comandante generale della Guardia costiera, ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone, che si e’ rivolto agli equipaggi ringraziandoli per “la professionalita’ e la dedizione con cui affrontano ogni giorno la missione di salvare vite umane in mare”. Il comandante generale ha inoltre consegnato dei riconoscimenti agli equipaggi della Guardia costiera per “l’eccezionale lavoro svolto, la professionalita’ e l’instancabile impegno nella tutela della vita umana in mare”.