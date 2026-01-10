Palermo

Palermo intitola una strada a Biagio Conte

Il missionario laico fondatore della Missione Speranza e carità morto tre anni fa

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

Lunedì 12 gennaio, alle 10, a Palermo, si svolgerà la cerimonia di intitolazione del tratto di strada di via Tiro a Segno compreso tra corso dei Mille e via Archirafi a fratel Biagio Conte, il missionario laico fondatore della Missione Speranza e carità morto tre anni fa. In piazzetta Tiro a Segno saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Roberto Lagalla, il presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo, il vicesindaco e assessore alla Toponomastica Giampiero Cannella e i rappresentanti della Missione Speranza e Carità.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 1 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Palermo

Carabinieri aggrediti durante perquisizione domiciliare, arrestato 17enne
Palermo

Palermo intitola una strada a Biagio Conte
Montallegro

Accertato caso di tubercolosi a Montallegro, il sindaco: “Situazione sotto controllo”
Mafia

La morte del piccolo Di Matteo, guerra giudiziaria per il risarcimento tra pentito e familiari
Catania

Lavoravano in “nero” ma con l’assegno di inclusione, denunciati
Catania

Sparano in strada colpi di pistola a salve, denunciato due 15enni 
banner italpress istituzionale banner italpress tv