Palermo intitola una strada a Biagio Conte

Lunedì 12 gennaio, alle 10, a Palermo, si svolgerà la cerimonia di intitolazione del tratto di strada di via Tiro a Segno compreso tra corso dei Mille e via Archirafi a fratel Biagio Conte, il missionario laico fondatore della Missione Speranza e carità morto tre anni fa. In piazzetta Tiro a Segno saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Roberto Lagalla, il presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo, il vicesindaco e assessore alla Toponomastica Giampiero Cannella e i rappresentanti della Missione Speranza e Carità.