Migranti: sei sbarchi a Lampedusa con 230 persone

Sbarchi no stop a Lampedusa dove, dopo il soccorso di altri 6 barchini, sono arrivati 230 migranti. Sugli ultimi natanti soccorsi, in un’unica soluzione, dalla motovedetta Cp327 della guardia costiera c’erano da 22 a 49 ivoriani, malesi, senegalesi, guineani e gambiani. Tutti, a loro dire, sono salpati da Sfax in Tunisia pagando da mille a 3.500 dinari tunisini. Anche gli ultimi 230 sono stati portati all’hotspot dove le presenze sono salite a 731, nonostante il trasferimento di stamani di 240 ospiti che, con il traghetto di linea Sansovino, stanno viaggiando verso Porto Empedocle. Per domani, la prefettura di Agrigento ha già disposto il trasferimento di 350 migranti con la motonave della mattina e, nel pomeriggio, quello di 180 con un volo Oim per Bergamo.