Migranti, tre sbarchi nella notte a Lampedusa

Tre nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa dove sono approdati, nella notte, 109 persone. Tutti i barchini sono partiti da Sfax, in Tunisia. A soccorrerli le motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria. Sul primo gommone c’erano 37 migranti (fra cui 5 donne e 2 minori) in fuga da Ciad, Congo, Costa d’Avorio, Guinea e Mali. Sul secondo erano in 33 (8 donne e 3 minori) e sul terzo in 39 (15 donne e 6 minori). Sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove ci sono 996 persone a fronte di 398 posti disponibili. Ieri sono stati trasferiti in 430.