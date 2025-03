Riprendono gli sbarchi a Lampedusa, 93 migranti sull’isola

Sono ripresi, dopo alcuni giorni di stop, gli sbarchi di migranti a Lampedusa. In 93, in tutto sono arrivati nelle scorse ore sull’isola. La nave ong Trotamar III ha soccorso, nel Canale di Sicilia, un gommone con a bordo 55 bengalesi, eritrei, nigeriani, pakistani e sudanesi. In 29 sono stati, quindi, trasbordati su una motovedetta della guardia costiera che poi ha fatto sbarcare il gruppo a molo Favarolo.

La Trotamar III, invece, ha portato al molo commerciale i restanti 25 migranti. Ai soccorritori hanno riferito di essere partiti da Zwuara, in Libia, pagando 2 mila dollari a testa. I finanzieri e i carabinieri hanno, invece, bloccato, poco dopo, un gruppo di 14 bengalesi ed egiziani approdati a Cala Francese e 24 (fra cui 3 donne e 2 minori) pakistani e siriani, approdati a Cala Madonna. Sono stati portati tutti all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 103 ospiti.