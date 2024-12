Salvataggio Yasmine nel Mar Mediterraneo: il racconto dell’equipaggio

Trotamar 3, l’imbarcazione battente bandiera tedesca, che nei giorni scorsi ha salvato la piccola Yasmine naufraga nel Mediterraneo, si trova ormeggiata al Porto Turistico Marina di Cala del Sole a Licata. Il comandante ed una componente dell’equipaggio ci hanno raccontato i momenti del salvataggio e del recupero della bambina originaria della Sierra Leone rimasta per giorni in acqua dopo il naufragio del natante su cui era partita da Sfax per tentare la traversata del Canale di Sicilia.