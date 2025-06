Notte di fuoco a Montevago, incendio distrugge furgone e scooter 

Notte di fuoco a Montevago, nell’Agrigentino. Un furgone e uno scooter sono stati danneggiati da un incendio la cui natura è ancora al vaglio degli investigatori. Il rogo è avvenuto nella centralissima via XV Gennaio. A bruciare un mezzo Ford Transit e uno scooter Vespa.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Santa Margherita Belice che hanno domato le fiamme. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe divampato da uno dei due mezzi coinvolgendo anche il secondo che si trovava nelle vicinanze. Al via le indagini per accertare la natura del rogo. Non si esclude, al momento, nessuna ipotesi.