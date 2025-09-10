Lampedusa

Sbarchi continui a Lampedusa, un aereo per trasferire i migranti

A causa del maltempo per trasferire i migranti è stato organizzato un volo diretto per Bergamo

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

Settantaquattro migranti, tra cui un neonato e una donna incinta, sono giunti a Lampedusa su due barche, nonostante le cattive condizioni del mare. Un gommone con 22 eritrei e un barcone con 52 tra egiziani, sudanesi, bengalesi e siriani sono stati intercettati dalle motovedette di Guardia costiera e Guardia di finanza. I due gruppi sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, dopo il trasferimento di ieri sera di 300 persone con il traghetto di linea giunto all’alba a Porto Empedocle, ci sono 1.420 ospiti. Oggi, a causa delle avverse condizioni meteo marine, sono fermi entrambi i traghetti di linea. Per cercare di alleggerire il numero di presenze nella struttura di prima accoglienza, è stato organizzato il trasferimento di 180 migranti con un volo diretto a Bergamo. 

