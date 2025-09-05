Lampedusa

Senza gasolio durante la traversata, migranti messi in salvo da peschereccio tunisino

Sono 32 i migranti salvati, tra loro anche una decina di minori

Pubblicato 6 minuti fa
Da Redazione

Trentadue migranti sono sbarcati oggi sull’isola di Lampedusa dopo essere rimasti senza gasolio durante la traversata e dopo un salvataggio da parte di un peschereccio tunisino. A raccontare la disavventura sono stati gli stessi migranti. L’imbarcazione è stata poi soccorso e salvata da una motovedetta della Capitaneria di porto. Tra loro ci sono anche una decina di minori. 

