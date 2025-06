Sorpresi ad abbandonare contenitori con olio motore esausto, Lucia: “multe in arrivo”

Dopo la pulizia straordinaria dei rifiuti abbandonati per le strade a Lampedusa, oggi le telecamere a Cala Madonna hanno ripreso una coppia intenti ad abbandonare due contenitori con olio motore esausto accanto alla tanica di raccolta.

“Un gesto incivile e pericoloso, che avrà conseguenze e in arrivo sanzioni pesanti”, dice il vicesindaco Attilio Lucia pubblicando le immagini sui social. “Non abbiamo bonificato i luoghi, investendo tempo, risorse e denaro pubblico, per vederli nuovamente deturpati. Abbiamo lavorato duramente per cercare di restituire decoro, e non tollereremo recidive né atti irresponsabili”, continua Lucia.

Le telecamere sono attive, i cui filmati sono a disposizione dei Carabinieri e della Polizia Municipale, inoltre anche la Capitaneria di Porto, sta seguendo con attenzione la situazione.