Lampedusa
Trenta migranti alla deriva salvati e portati a Lampedusa
Salvate e condotte a Lampedusa da unita’ navali italiane le 30 persone che ieri erano su un gommone alla deriva nel Mediterraneo centrale. L’allerta era stata rilanciata da Alarm Phone che aveva raccolto la richiesta di aiuto quando i migranti era a 40 miglia dall’isola delle Pelagie.
Redazione
